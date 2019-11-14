Новий алгоритм дозволить зекономити 2-3 мільярди гривень.
Дивися повний текст Уряд проведе електронний перепис населення вже цього року – Дубілет.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 12:25
Уряд проведе електронний перепис населення вже цього...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд проведе електронний перепис населення вже цього року – Дубілет.
Додано: Чет 28 лис, 2019 12:29
Кабинет Министров решил провести так называемую электронную перепись населения с помощью данных мобильных операторов.
Что они там в кабмине курят ? Похоже Милованов дилером там стал подрабатывать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 28 лис, 2019 15:22
Нет ничего глупее, чем по симкам определять численность населения. У меня три телефона и четыре рабочих симки, каждый третий пенсионер не имеет мобильного телефона и симки. Точность такой переписи +\- 10 млн. человек, что в принципе устраивает заказчика.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 08:14
Re: Уряд проведе електронний перепис населення вже цього...
1) мобилки с 2/3/4 СИМками отфильтровываются по IMEI самого аппарата;
2) человек с 2/3/4 телефонами отфильтровывается по истории передвижений и месту/времени регистрации аппарата на Базовых Станциях;
3) если заморочиться и проанализировать звонки, то легко вычислить рабочий/личный аппарат (кол-во звонков/продолжительность/время звонка).
Да, точность будеть "так-себе", но ближе к +/-1Млн, а не +/-10Млн.
На самом деле, это очень типичная задача из разряда BigData, те же банки (опыт у Дубилета есть) успешно её решают.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:03
Re: Уряд проведе електронний перепис населення вже цього...
Перепись населения предполагает множество других моментов кроме учета голов, например, пол, возраст, образование и тд.
Кроме того заплатить миллиард четыреста миллионов за программку с анализом статистики операторов мобильной связи выглядит разбазариванием бюджета, тем более на следующий день после публикации данных они наверняка будут оспариваться всеми подряд.
Это можно сделать, если будет недорого, и если не называть переписью населения, а как нибудь назвать типа оценочный подсчет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:41
Re: Уряд проведе електронний перепис населення вже цього...
Получить цифру можно, и она вполне может быть недалеко от реальности, но вот никакой юридической силы такая оценка иметь не будет, ни статистику, ни какую либо официальную отчётность на её основании строить нельзя, потому это пустая трата времени
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