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Уряд проведе електронний
перепис населення вже цього...

Уряд проведе електронний перепис населення вже цього...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:25

Уряд проведе електронний перепис населення вже цього...

Пропонуємо до обговорення:
Новий алгоритм дозволить зекономити 2-3 мільярди гривень.

Дивися повний текст Уряд проведе електронний перепис населення вже цього року – Дубілет.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:25

1.4 млрд за "опрос" - круто!
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:29

Кабинет Министров решил провести так называемую электронную перепись населения с помощью данных мобильных операторов.
Что они там в кабмине курят ? Похоже Милованов дилером там стал подрабатывать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:35

Калибровщики. Редкостный лохотрон.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:22

Нет ничего глупее, чем по симкам определять численность населения. У меня три телефона и четыре рабочих симки, каждый третий пенсионер не имеет мобильного телефона и симки. Точность такой переписи +\- 10 млн. человек, что в принципе устраивает заказчика.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 08:14

Re: Уряд проведе електронний перепис населення вже цього...

  warlamp написав:У меня три телефона и четыре рабочих симки

1) мобилки с 2/3/4 СИМками отфильтровываются по IMEI самого аппарата;
2) человек с 2/3/4 телефонами отфильтровывается по истории передвижений и месту/времени регистрации аппарата на Базовых Станциях;
3) если заморочиться и проанализировать звонки, то легко вычислить рабочий/личный аппарат (кол-во звонков/продолжительность/время звонка).

Да, точность будеть "так-себе", но ближе к +/-1Млн, а не +/-10Млн.
На самом деле, это очень типичная задача из разряда BigData, те же банки (опыт у Дубилета есть) успешно её решают.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:03

Re: Уряд проведе електронний перепис населення вже цього...

LutsMan написав:
  warlamp написав:У меня три телефона и четыре рабочих симки

1) мобилки с 2/3/4 СИМками отфильтровываются по IMEI самого аппарата;
2) человек с 2/3/4 телефонами отфильтровывается по истории передвижений и месту/времени регистрации аппарата на Базовых Станциях;
3) если заморочиться и проанализировать звонки, то легко вычислить рабочий/личный аппарат (кол-во звонков/продолжительность/время звонка).

Да, точность будеть "так-себе", но ближе к +/-1Млн, а не +/-10Млн.
На самом деле, это очень типичная задача из разряда BigData, те же банки (опыт у Дубилета есть) успешно её решают.


Перепись населения предполагает множество других моментов кроме учета голов, например, пол, возраст, образование и тд.

Кроме того заплатить миллиард четыреста миллионов за программку с анализом статистики операторов мобильной связи выглядит разбазариванием бюджета, тем более на следующий день после публикации данных они наверняка будут оспариваться всеми подряд.

Это можно сделать, если будет недорого, и если не называть переписью населения, а как нибудь назвать типа оценочный подсчет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:41

Re: Уряд проведе електронний перепис населення вже цього...

LutsMan написав:
  warlamp написав:У меня три телефона и четыре рабочих симки

1) мобилки с 2/3/4 СИМками отфильтровываются по IMEI самого аппарата;
2) человек с 2/3/4 телефонами отфильтровывается по истории передвижений и месту/времени регистрации аппарата на Базовых Станциях;
3) если заморочиться и проанализировать звонки, то легко вычислить рабочий/личный аппарат (кол-во звонков/продолжительность/время звонка).

Да, точность будеть "так-себе", но ближе к +/-1Млн, а не +/-10Млн.
На самом деле, это очень типичная задача из разряда BigData, те же банки (опыт у Дубилета есть) успешно её решают.
Получить цифру можно, и она вполне может быть недалеко от реальности, но вот никакой юридической силы такая оценка иметь не будет, ни статистику, ни какую либо официальную отчётность на её основании строить нельзя, потому это пустая трата времени
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:10

сразу видно, что молодые совсем, в переписи еще не участвовали)
цель ведь далеко не посчитать кол-во оставшихся

В переписной лист включается ряд вопросов, позволяющих получить необходимую информацию. Например, адрес, демографические признаки — пол, возраст, состояние в браке, гражданство, этнические характеристики, вероисповедание, образование и т. д.

и это из википедии, не заглядывая в ЗУ о переписи населения
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:23

Говорили "наведут порядок в реестрах", "объёдинят в одну базу", и вся инфо станет и так понятна.

А по симкартам считать - бред
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