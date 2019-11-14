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Уряд проведе електронний
перепис населення вже цього...

Уряд проведе електронний перепис населення вже цього...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:30

Как освоить полтора лярда и не получить никакой достоверной информации...
alt402
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:37

  alt402 написав:Как освоить полтора лярда и не получить никакой достоверной информации...

Почему не объединить в одну базу данные ПФ,пограничников, МВД, ЗАГСов и не запилить онлайн-дашборд как у монобанка?
Типа онлайн сколько родилось-умерло-выехало и т.п.?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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