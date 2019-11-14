Уряд проведе електронний перепис населення вже цього...

Почему не объединить в одну базу данные ПФ,пограничников, МВД, ЗАГСов и не запилить онлайн-дашборд как у монобанка?
Типа онлайн сколько родилось-умерло-выехало и т.п.?
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:37
Почему не объединить в одну базу данные ПФ,пограничников, МВД, ЗАГСов и не запилить онлайн-дашборд как у монобанка?
Типа онлайн сколько родилось-умерло-выехало и т.п.?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:20
Вкладчик1234
Да, мне всегда тоже было интересно, зачем каждая контора ведет свою БД. Наверное, потому, что это хорошо для осваивания бюджета.
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