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Україна на 8 місці в світі за
привабливістю інвестицій в...

Україна на 8 місці в світі за привабливістю інвестицій в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:31

Україна на 8 місці в світі за привабливістю інвестицій в...

Пропонуємо до обговорення:
Україна піднялася відразу на 55 позицій в рейтингу привабливості країн, що розвиваються з точки зору інвестицій у відновлювану енергетику в 2019 році.

Дивися повний текст Україна на 8 місці в світі за привабливістю інвестицій в альтернативну енергетику.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:31

В Германии уже накушались зеленого тарифа, до наших не дойдет все никак, что субсидировать одну отрасль и уничтожать другую - атомную энергетику, это заиметь большие проблемы в будущем.
MGVP
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:56

Абсолютная ложь,что в Германии"накушались зеленого тарифа"..А вопрос с атомной энергетикой носит совершенно иной характер,и катастрофу на Чернобыльской АЭ нельзя считать фобией..Пример же Великобритании очень интересен тем,что там мощными темпами идет увеличение ВЭ,притом,прямо на море...,но и строят атомную ЭС.Притом ,победили китайцы в выборе тендера..Даже короткий взгляд в будущее ЗЭ говорит о ее многовекторных приоритетах:и экологический фактор необязательно занимает доминирующие позиции..Другое дело,что существующее отношение к Атомной Энергетике в Украине обусловлено многими факторами:это ,как ни странно,зависимость от Российского топлива при том,что Украина имеет свои месторождения ..,но не имеет своих заводов по изготовлению ядерного топлива.,и это синдром приобретенного дефицита от политики СССР..Ясно,что неплохо бы еще два блока Хмельницкой АЭС довести до эксплуатации на американском ядерном топливе (Швеция изготавливает)..
zinaidagershon
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 16:14

Почему я вижу эту новость так - Украина занимает восьмое место в мире по разводу населения как лохов на теме "зеленой энергетики".
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 20:50

Что характерно, первые 7 стран поближе к экватору, чем вторая Франция.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:28

  Shram написав:Почему я вижу эту новость так - Украина занимает восьмое место в мире по разводу населения как лохов на теме "зеленой энергетики".

Лохами будут когда начнут останавливать реакторы из-за окончания нормативного срока службы.
mikola963
 
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