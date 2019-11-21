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Кабмін має намір провести
аудит Пенсійного фонду

Кабмін має намір провести аудит Пенсійного фонду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:38

Кабмін має намір провести аудит Пенсійного фонду

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів має намір провести незалежний аудит Пенсійного фонду України. Про це на брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Дивися повний текст Кабмін має намір провести аудит Пенсійного фонду.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:38

Сколько будет стоить аудит???
Галина441
 
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