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Кабмін має намір провести аудит Пенсійного фонду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 лис, 2019 12:38
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів має намір провести незалежний аудит Пенсійного фонду України. Про це на брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Дивися повний текст Кабмін має намір провести аудит Пенсійного фонду
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Додано: Чет 28 лис, 2019 12:38
Сколько будет стоить аудит???
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Галина441
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