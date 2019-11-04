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Бюджет Фонду соцстраху на цей
рік збільшився більш ніж...

Бюджет Фонду соцстраху на цей рік збільшився більш ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:33

Бюджет Фонду соцстраху на цей рік збільшився більш ніж...

Пропонуємо до обговорення:
б це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Фонду соцстраху.

Дивися повний текст Бюджет Фонду соцстраху на цей рік збільшився більш ніж на 1 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:33

разогнать к чертовой бабушке всех антисоциальных фондюков
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