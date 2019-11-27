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Більшість українців проти продажу землі - опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 лис, 2019 13:40
Пропонуємо до обговорення:
Жителі України в цілому скоріше негативно, ніж позитивно ставляться до прийняття Верховною Радою України в першому читанні законопроекту, згідно з яким в Україні з 1 жовтня 2020 року буде дозволена купівля і продаж земель сільськогосподарського призначення.
Дивися повний текст Більшість українців проти продажу землі - опитування
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R2
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Додано: Чет 28 лис, 2019 13:40
..абсолютная чушь!!: это все равно что написать "большинство украинцев против того, что долллар станет по 18.0...20.0"..или "..против новых технологий в с/х.."..да и просто: "против того, что в стране станет чуток больше бабла..".. так понятнее??
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maestro71
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Додано: Чет 28 лис, 2019 13:42
Ну какие еще могут быть результаты у у постоянного гостя 112 канала (Медведчук) политического аналика Ярослава Макитры - он же руководитель политических программ Социополис.
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o_talavas
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Додано: Чет 28 лис, 2019 14:32
Опрос наверно проводился среди тех, у кого земли нет и никогда не было. Иначе как человек, находясь в здравом уме, может выступать за запрет самому себе распоряжаться своим же имуществом?
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valme
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Додано: Чет 28 лис, 2019 14:43
Опитують міських жителів - у яких якщо щось і є -то дача або якась спадщина - і то таких насправді небагато . Всі останні - безземельні - і оце із серії "а баба яга проти" ...
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Puente
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