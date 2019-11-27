|
|
|
Більшість українців проти продажу землі - опитування
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 лис, 2019 13:40
Пропонуємо до обговорення:
Жителі України в цілому скоріше негативно, ніж позитивно ставляться до прийняття Верховною Радою України в першому читанні законопроекту, згідно з яким в Україні з 1 жовтня 2020 року буде дозволена купівля і продаж земель сільськогосподарського призначення.
Дивися повний текст Більшість українців проти продажу землі - опитування
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92116
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 28 лис, 2019 13:40
..абсолютная чушь!!: это все равно что написать "большинство украинцев против того, что долллар станет по 18.0...20.0"..или "..против новых технологий в с/х.."..да и просто: "против того, что в стране станет чуток больше бабла..".. так понятнее??
-
maestro71
-
-
- Повідомлень: 2007
- З нами з: 09.09.11
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 485 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 лис, 2019 13:42
Ну какие еще могут быть результаты у у постоянного гостя 112 канала (Медведчук) политического аналика Ярослава Макитры - он же руководитель политических программ Социополис.
-
o_talavas
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 19.02.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 лис, 2019 14:32
Опрос наверно проводился среди тех, у кого земли нет и никогда не было. Иначе как человек, находясь в здравом уме, может выступать за запрет самому себе распоряжаться своим же имуществом?
-
valme
-
-
- Повідомлень: 124
- З нами з: 03.10.16
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 лис, 2019 14:43
Опитують міських жителів - у яких якщо щось і є -то дача або якась спадщина - і то таких насправді небагато . Всі останні - безземельні - і оце із серії "а баба яга проти" ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 2176
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 лис, 2019 15:01
Puente написав:
Опитують міських жителів - у яких якщо щось і є -то дача або якась спадщина - і то таких насправді небагато . Всі останні - безземельні - і оце із серії "а баба яга проти" ...
А вы не задавались вопросом почему у городских нет паев? Земля то общая для всех, а паи раздали только селянам. А то вы не с того ракурса рассматриваете пейзаж.
Дали рыться в земле. Ройтесь. Она навеки ваша.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 2428
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 466 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 лис, 2019 15:10
p_a_l написав:
А вы не задавались вопросом почему у городских нет паев? Земля то общая для всех, а паи раздали только селянам. А то вы не с того ракурса рассматриваете пейзаж.
Дали рыться в земле. Ройтесь. Она навеки ваша.
А если я тоже хочу покопаться в земле, не подскажите у кого и как ее можно купить?
Почему такая дискриминация? Почему селянам можно в земле копаться, а городским нет?
-
valme
-
-
- Повідомлень: 124
- З нами з: 03.10.16
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 лис, 2019 15:47
Немає посилання на власне дослідження. Скільки опитали, де опитали, скіьки з опитаних мають землю, і т.д., і т.п. А без цього це просто цифри ні про що.
-
alt402
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 10.12.14
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 лис, 2019 15:53
p_a_l написав: Puente написав:
Опитують міських жителів - у яких якщо щось і є -то дача або якась спадщина - і то таких насправді небагато . Всі останні - безземельні - і оце із серії "а баба яга проти" ...
А вы не задавались вопросом почему у городских нет паев? Земля то общая для всех, а паи раздали только селянам. А то вы не с того ракурса рассматриваете пейзаж.
Дали рыться в земле. Ройтесь. Она навеки ваша.
А міським приватизувати дали квартири ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 2176
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|