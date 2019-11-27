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Більшість українців проти
продажу землі - опитування

Більшість українців проти продажу землі - опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:40

Більшість українців проти продажу землі - опитування

Пропонуємо до обговорення:
Жителі України в цілому скоріше негативно, ніж позитивно ставляться до прийняття Верховною Радою України в першому читанні законопроекту, згідно з яким в Україні з 1 жовтня 2020 року буде дозволена купівля і продаж земель сільськогосподарського призначення.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:40

..абсолютная чушь!!: это все равно что написать "большинство украинцев против того, что долллар станет по 18.0...20.0"..или "..против новых технологий в с/х.."..да и просто: "против того, что в стране станет чуток больше бабла..".. так понятнее??
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:42

Ну какие еще могут быть результаты у у постоянного гостя 112 канала (Медведчук) политического аналика Ярослава Макитры - он же руководитель политических программ Социополис.
o_talavas
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:32

Re: Більшість українців проти продажу землі - опитування

Опрос наверно проводился среди тех, у кого земли нет и никогда не было. Иначе как человек, находясь в здравом уме, может выступать за запрет самому себе распоряжаться своим же имуществом?
valme
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:43

Re: Більшість українців проти продажу землі - опитування

Опитують міських жителів - у яких якщо щось і є -то дача або якась спадщина - і то таких насправді небагато . Всі останні - безземельні - і оце із серії "а баба яга проти" ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:01

  Puente написав:Опитують міських жителів - у яких якщо щось і є -то дача або якась спадщина - і то таких насправді небагато . Всі останні - безземельні - і оце із серії "а баба яга проти" ...

А вы не задавались вопросом почему у городских нет паев? Земля то общая для всех, а паи раздали только селянам. А то вы не с того ракурса рассматриваете пейзаж.
Дали рыться в земле. Ройтесь. Она навеки ваша.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:10

  p_a_l написав:А вы не задавались вопросом почему у городских нет паев? Земля то общая для всех, а паи раздали только селянам. А то вы не с того ракурса рассматриваете пейзаж.
Дали рыться в земле. Ройтесь. Она навеки ваша.

А если я тоже хочу покопаться в земле, не подскажите у кого и как ее можно купить?
Почему такая дискриминация? Почему селянам можно в земле копаться, а городским нет? :)
valme
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:47

Немає посилання на власне дослідження. Скільки опитали, де опитали, скіьки з опитаних мають землю, і т.д., і т.п. А без цього це просто цифри ні про що.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:53

  p_a_l написав:
  Puente написав:Опитують міських жителів - у яких якщо щось і є -то дача або якась спадщина - і то таких насправді небагато . Всі останні - безземельні - і оце із серії "а баба яга проти" ...

А вы не задавались вопросом почему у городских нет паев? Земля то общая для всех, а паи раздали только селянам. А то вы не с того ракурса рассматриваете пейзаж.
Дали рыться в земле. Ройтесь. Она навеки ваша.

А міським приватизувати дали квартири ...
Puente
 
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