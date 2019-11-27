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Більшість українців проти продажу землі - опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 лис, 2019 19:46
а кого обходять якісь там українці , головне те що думає бєня
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orestkohutkevych
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