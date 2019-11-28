Більшість українців проти продажу землі - опитування

Додано: Чет 28 лис, 2019 22:32
У моего прадеда был хороший кусок земли в Запорожской области, после прихода к власти коммуняк эту землю сначала разделили между детьми, благодаря этому почти все они в "середняки" попали, а вот старшему из сыновей, которому достался хутор не повезло - раскулачили и сослали в Сибирь, слава богу он по дороге туда сбежал... так вот я думаю что неплохо бы было сначала вернуть земельку законным наследникам, а вот потом уже всякие референдумы проводить.
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