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Більшість українців проти
продажу землі - опитування

Більшість українців проти продажу землі - опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 19:46

а кого обходять якісь там українці , головне те що думає бєня
orestkohutkevych
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 22:32

Re: Більшість українців проти продажу землі - опитування

У моего прадеда был хороший кусок земли в Запорожской области, после прихода к власти коммуняк эту землю сначала разделили между детьми, благодаря этому почти все они в "середняки" попали, а вот старшему из сыновей, которому достался хутор не повезло - раскулачили и сослали в Сибирь, слава богу он по дороге туда сбежал... так вот я думаю что неплохо бы было сначала вернуть земельку законным наследникам, а вот потом уже всякие референдумы проводить.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 00:27

  antikkristall написав:я думаю что неплохо бы было сначала вернуть земельку законным наследникам

Советские колхозы как раз точно получили землю по закону (Советского Союза, есессно, но странно при действиях в стране ориентироваться на законы какой-то другой). Так что лучше не стоит. Хотя, если можно доказать, что прадед получил эту землю в наследство хотя бы от Вещего Олега, можно и поразвлечься.
moveton
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