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Більшість українців проти
продажу землі - опитування

Більшість українців проти продажу землі - опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 19:46

а кого обходять якісь там українці , головне те що думає бєня
orestkohutkevych
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 22:32

Re: Більшість українців проти продажу землі - опитування

У моего прадеда был хороший кусок земли в Запорожской области, после прихода к власти коммуняк эту землю сначала разделили между детьми, благодаря этому почти все они в "середняки" попали, а вот старшему из сыновей, которому достался хутор не повезло - раскулачили и сослали в Сибирь, слава богу он по дороге туда сбежал... так вот я думаю что неплохо бы было сначала вернуть земельку законным наследникам, а вот потом уже всякие референдумы проводить.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 00:27

  antikkristall написав:я думаю что неплохо бы было сначала вернуть земельку законным наследникам

Советские колхозы как раз точно получили землю по закону (Советского Союза, есессно, но странно при действиях в стране ориентироваться на законы какой-то другой). Так что лучше не стоит. Хотя, если можно доказать, что прадед получил эту землю в наследство хотя бы от Вещего Олега, можно и поразвлечься.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:33

  Puente написав:А міським приватизувати дали квартири ...


Так и сельским - дома. Речь же не о "приусадебной" земле, а о полях да лугах. Вот если бы условный житель Энергодара, рабочий ЗАЭС получил во владение ГЦН, а его друг 4 лопатку турбины, тогда аналогия была бы ближе. А так кто-то получил землю, а кто-то нет.
Государству следовало бы в таком случае сначала разделить все госземли, раздать всем людям, а потом решать этот вопрос. Но этого конечно никогда не будет по вполне объективным причинам, по "10 соток" не каждый получить может, а тут такое..
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
vasiliybaybuz
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:16

  vasiliybaybuz написав:
  Puente написав:А міським приватизувати дали квартири ...


Так и сельским - дома. Речь же не о "приусадебной" земле, а о полях да лугах. Вот если бы условный житель Энергодара, рабочий ЗАЭС получил во владение ГЦН, а его друг 4 лопатку турбины, тогда аналогия была бы ближе. А так кто-то получил землю, а кто-то нет.
Государству следовало бы в таком случае сначала разделить все госземли, раздать всем людям, а потом решать этот вопрос. Но этого конечно никогда не будет по вполне объективным причинам, по "10 соток" не каждый получить может, а тут такое..


Не мелите чушь!!!
Никто в сёлах дома НЕ получал! Тем более бесплатно! В лучшем случае участок земли под стройку. Но извините 10-15 соток в какой то ГоложoпоBке в 20 км от райцентра по бездорожью и приватизированная квартира даже в том же Энергодаре - это немного разные вещи. Более того, в советское время, жителю села, которого распределили после учебы в ВУЗе или ПТУ подымать сельское хозяйство, чтобы выехать с территории колхоза куда-нибудь в город, чтоб там жить и работать нужно было пройти 7 кругов ада через все эти райкомы партии и десятков чиновников. Чтоб разрешили.

А дом в селе можно было только купить. Были конечно крутые колхозы, которые могли построить для своих спецов с десяток домов. И по идее они могли быть приватизированы со временем. Но это только очень большие колхозы с количеством сотрудников от 300 до 1000 человек. Прокатитесь по сёлам сейчас и попробуйте на одной улице найти хотя бы 5-6 одинаковых типовых построек, типа как многоэтажки в городе. Таких просто нет. Каждый строил себе сам и за свои деньги. И после развала СССР одни жители стали счастливыми обладателями халявных квартир в городах в том числе столице, а другие счастливыми обладателями НИЧЕГО в глухих сёлах.
ALexxxS
 
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  #<12
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