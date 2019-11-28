Більшість українців проти продажу землі - опитування

Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:16

vasiliybaybuz написав: Puente написав: А міським приватизувати дали квартири ... А міським приватизувати дали квартири ...



Так и сельским - дома. Речь же не о "приусадебной" земле, а о полях да лугах. Вот если бы условный житель Энергодара, рабочий ЗАЭС получил во владение ГЦН, а его друг 4 лопатку турбины, тогда аналогия была бы ближе. А так кто-то получил землю, а кто-то нет.

Государству следовало бы в таком случае сначала разделить все госземли, раздать всем людям, а потом решать этот вопрос. Но этого конечно никогда не будет по вполне объективным причинам, по "10 соток" не каждый получить может, а тут такое.. Так и сельским - дома. Речь же не о "приусадебной" земле, а о полях да лугах. Вот если бы условный житель Энергодара, рабочий ЗАЭС получил во владение ГЦН, а его друг 4 лопатку турбины, тогда аналогия была бы ближе. А так кто-то получил землю, а кто-то нет.Государству следовало бы в таком случае сначала разделить все госземли, раздать всем людям, а потом решать этот вопрос. Но этого конечно никогда не будет по вполне объективным причинам, по "10 соток" не каждый получить может, а тут такое..

Не мелите чушь!!!Никто в сёлах дома НЕ получал! Тем более бесплатно! В лучшем случае участок земли под стройку. Но извините 10-15 соток в какой то ГоложoпоBке в 20 км от райцентра по бездорожью и приватизированная квартира даже в том же Энергодаре - это немного разные вещи. Более того, в советское время, жителю села, которого распределили после учебы в ВУЗе или ПТУ подымать сельское хозяйство, чтобы выехать с территории колхоза куда-нибудь в город, чтоб там жить и работать нужно было пройти 7 кругов ада через все эти райкомы партии и десятков чиновников. Чтоб разрешили.А дом в селе можно было только купить. Были конечно крутые колхозы, которые могли построить для своих спецов с десяток домов. И по идее они могли быть приватизированы со временем. Но это только очень большие колхозы с количеством сотрудников от 300 до 1000 человек. Прокатитесь по сёлам сейчас и попробуйте на одной улице найти хотя бы 5-6 одинаковых типовых построек, типа как многоэтажки в городе. Таких просто нет. Каждый строил себе сам и за свои деньги. И после развала СССР одни жители стали счастливыми обладателями халявных квартир в городах в том числе столице, а другие счастливыми обладателями НИЧЕГО в глухих сёлах.