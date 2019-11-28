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Додано: Чет 28 лис, 2019 22:32
Re: Більшість українців проти продажу землі - опитування
У моего прадеда был хороший кусок земли в Запорожской области, после прихода к власти коммуняк эту землю сначала разделили между детьми, благодаря этому почти все они в "середняки" попали, а вот старшему из сыновей, которому достался хутор не повезло - раскулачили и сослали в Сибирь, слава богу он по дороге туда сбежал... так вот я думаю что неплохо бы было сначала вернуть земельку законным наследникам, а вот потом уже всякие референдумы проводить.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: П'ят 29 лис, 2019 00:27
Советские колхозы как раз точно получили землю по закону (Советского Союза, есессно, но странно при действиях в стране ориентироваться на законы какой-то другой). Так что лучше не стоит. Хотя, если можно доказать, что прадед получил эту землю в наследство хотя бы от Вещего Олега, можно и поразвлечься.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:33
Так и сельским - дома. Речь же не о "приусадебной" земле, а о полях да лугах. Вот если бы условный житель Энергодара, рабочий ЗАЭС получил во владение ГЦН, а его друг 4 лопатку турбины, тогда аналогия была бы ближе. А так кто-то получил землю, а кто-то нет.
Государству следовало бы в таком случае сначала разделить все госземли, раздать всем людям, а потом решать этот вопрос. Но этого конечно никогда не будет по вполне объективным причинам, по "10 соток" не каждый получить может, а тут такое..
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:16
Не мелите чушь!!!
Никто в сёлах дома НЕ получал! Тем более бесплатно! В лучшем случае участок земли под стройку. Но извините 10-15 соток в какой то ГоложoпоBке в 20 км от райцентра по бездорожью и приватизированная квартира даже в том же Энергодаре - это немного разные вещи. Более того, в советское время, жителю села, которого распределили после учебы в ВУЗе или ПТУ подымать сельское хозяйство, чтобы выехать с территории колхоза куда-нибудь в город, чтоб там жить и работать нужно было пройти 7 кругов ада через все эти райкомы партии и десятков чиновников. Чтоб разрешили.
А дом в селе можно было только купить. Были конечно крутые колхозы, которые могли построить для своих спецов с десяток домов. И по идее они могли быть приватизированы со временем. Но это только очень большие колхозы с количеством сотрудников от 300 до 1000 человек. Прокатитесь по сёлам сейчас и попробуйте на одной улице найти хотя бы 5-6 одинаковых типовых построек, типа как многоэтажки в городе. Таких просто нет. Каждый строил себе сам и за свои деньги. И после развала СССР одни жители стали счастливыми обладателями халявных квартир в городах в том числе столице, а другие счастливыми обладателями НИЧЕГО в глухих сёлах.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:00
ALexxxS, это вы мелете чушь с умным видом!
В сов. время распределение зависело от типа вуза, если это был сельхоз-институт, то и распределяли соответственно в село. А там, как молодому спецу, предоставлялось жилье. или по вашему селили в шалаше (с общежитиями в селе туговато)? Но после того как отработал положенные 4 года, мог ехать куда душа желает. мой отец - выбрал остаться в селе, его друг после отработки - переехал в город (и это 70-е года), ни тот ни другой потом о своем выборе не жалели. И да - типовой дом отцу как раз и дали, в его селе целая улица таких домов. И вообще - жилье и земля это совершенно разные вещи, если жилья можно настроить еще, то земля - не восполняемый ресурс и соответственно стоимость у этих активов должна быть разная. Да и выше правильно заметили - до большевиков ничейной земли не было, а раз у нас декоммунизация и коммунисты были преступниками, то и их действия и законы - тоже преступны и недействительны. Значит вернуть землицу не мешало бы законным владельцам, иначе это снова все в стиле - отнять и поделить. И на счет стоимости в голожоповке - так и стоимость га в районе Киева и стоимость га в деревне где и дороги в неё нормальной нет - тоже как-бы разная, как с этим быть?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:18
Так ото ж - як можна це поділити правильно і справедливо ? Одному 3 сотки , іншому - гектар ? Тому і вирішили в свій час - таку собі квазісправедливість про паї для сільських мешканців . До речі - кожен міський житель теж міг отримати безкоштовно до 10 соток . Інша справа - що хто ж би вам їх дав ... Але он при Черновецькому ще Леонід Макарович собі вибив безкоштовно 10 соток в Кончі ... І дехто ще умудрявся . Виділяли ж землю для індивідуального будівництва в містах . І немало ...
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