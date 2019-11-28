Більшість українців проти продажу землі - опитування

Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:00

ALexxxS, это вы мелете чушь с умным видом!

В сов. время распределение зависело от типа вуза, если это был сельхоз-институт, то и распределяли соответственно в село. А там, как молодому спецу, предоставлялось жилье. или по вашему селили в шалаше (с общежитиями в селе туговато)? Но после того как отработал положенные 4 года, мог ехать куда душа желает. мой отец - выбрал остаться в селе, его друг после отработки - переехал в город (и это 70-е года), ни тот ни другой потом о своем выборе не жалели. И да - типовой дом отцу как раз и дали, в его селе целая улица таких домов. И вообще - жилье и земля это совершенно разные вещи, если жилья можно настроить еще, то земля - не восполняемый ресурс и соответственно стоимость у этих активов должна быть разная. Да и выше правильно заметили - до большевиков ничейной земли не было, а раз у нас декоммунизация и коммунисты были преступниками, то и их действия и законы - тоже преступны и недействительны. Значит вернуть землицу не мешало бы законным владельцам, иначе это снова все в стиле - отнять и поделить. И на счет стоимости в голожоповке - так и стоимость га в районе Киева и стоимость га в деревне где и дороги в неё нормальной нет - тоже как-бы разная, как с этим быть?

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