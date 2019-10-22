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Дніпровська міськрада просить Зеленського припинити дію...
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Додано: Чет 28 лис, 2019 13:40
Пропонуємо до обговорення:
Депутати Дніпра прийняли звернення до президента України Володимиру Зеленському з проханням припинити дію законів № 128-IX і № 129-IX, що стосуються нових правил діяльності фізичних осіб-підприємців (ФОП), повідомляє прес-служба Дніпровського міської ради
Дивися повний текст Дніпровська міськрада просить Зеленського припинити дію законів, що стосуються ФОП
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Додано: Чет 28 лис, 2019 13:40
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