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Міжбанк: очікуються спекулятивні розхитування курсу долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 лис, 2019 13:53
Пропонуємо до обговорення:
Цього четверга буде дуже цікавим днем з поведінки курсу і в той же час не буде блищати обсягами торгів. Причиною особливостей цього дня буде вихідний в США. Американці відзначають День Подяки і їх банки не будуть проводити платежі.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 13:53
що неуспели к пятнице напечатать облигаций
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