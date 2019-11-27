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Близько 14% українців витрачають
на оплату ЖКГ більше...

Близько 14% українців витрачають на оплату ЖКГ більше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:07

Близько 14% українців витрачають на оплату ЖКГ більше...

Пропонуємо до обговорення:
Близько 14% українців витрачають на оплату житлово-комунальних послуг понад половину доходів родини.

Дивися повний текст Близько 14% українців витрачають на оплату ЖКГ більше половини доходів.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:08

Больше половины ОФИЦИАЛЬНЫХ доходов.
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