|
|
Близько 14% українців витрачають на оплату ЖКГ більше...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 лис, 2019 14:07
Пропонуємо до обговорення:
Близько 14% українців витрачають на оплату житлово-комунальних послуг понад половину доходів родини.
Дивися повний текст Близько 14% українців витрачають на оплату ЖКГ більше половини доходів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92116
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 28 лис, 2019 14:08
Больше половины ОФИЦИАЛЬНЫХ доходов.
-
LOKY
-
-
- Повідомлень: 813
- З нами з: 11.10.11
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 302 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему