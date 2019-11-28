Близько 14% українців витрачають на оплату житлово-комунальних послуг понад половину доходів родини.
Дивися повний текст Близько 14% українців витрачають на оплату ЖКГ більше половини доходів.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 14:07
Близько 14% українців витрачають на оплату ЖКГ більше...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Близько 14% українців витрачають на оплату ЖКГ більше половини доходів.
Додано: Чет 28 лис, 2019 17:20
"результати опитування" - после этого можно дальше не читать.
Напомнило древний анекдот-баян о сравнении одного человеческого органа в соседних селах, где в одном измеряли, в другом опрашивали...
Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:47
Re: Близько 14% українців витрачають на оплату ЖКГ більше...
Переехать в домик в деревне
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