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Близько 14% українців витрачають
на оплату ЖКГ більше...

Близько 14% українців витрачають на оплату ЖКГ більше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:07

Близько 14% українців витрачають на оплату ЖКГ більше...

Пропонуємо до обговорення:
Близько 14% українців витрачають на оплату житлово-комунальних послуг понад половину доходів родини.

Дивися повний текст Близько 14% українців витрачають на оплату ЖКГ більше половини доходів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:08

Больше половины ОФИЦИАЛЬНЫХ доходов.
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"результати опитування" - после этого можно дальше не читать.
Напомнило древний анекдот-баян о сравнении одного человеческого органа в соседних селах, где в одном измеряли, в другом опрашивали...
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 02:25

А как отказаться от коммуналки ?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:47

Re: Близько 14% українців витрачають на оплату ЖКГ більше...

civ написав:А как отказаться от коммуналки ?
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Faceless
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