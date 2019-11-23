Таку думку висловив міжнародний економічний експерт, голова ГО "Національний інтерес України" Ігор Гарбарук.
Дивися повний текст Українські магазини на \"чорну п'ятницю\" завищують ціни і збувають мотлох - економіст.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 16:25
Українські магазини на "чорну п'ятницю" завищують ціни і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українські магазини на \"чорну п'ятницю\" завищують ціни і збувають мотлох - економіст.
Додано: Чет 28 лис, 2019 16:32
Re: Українські магазини на
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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