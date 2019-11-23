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Українські магазини на "чорну
п'ятницю" завищують ціни і...

Українські магазини на "чорну п'ятницю" завищують ціни і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 16:25

Українські магазини на "чорну п'ятницю" завищують ціни і...

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловив міжнародний економічний експерт, голова ГО "Національний інтерес України" Ігор Гарбарук.

Дивися повний текст Українські магазини на \"чорну п'ятницю\" завищують ціни і збувають мотлох - економіст.
R2
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Так, iPhone 11 Pro Max за півціни ніхто не запропонує :-)
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 16:32

Re: Українські магазини на

Я сигодня взял а6 по скидке,я щетаю фуртонуло!
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Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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