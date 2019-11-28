Таку думку висловив міжнародний економічний експерт, голова ГО "Національний інтерес України" Ігор Гарбарук.
Дивися повний текст Українські магазини на \"чорну п'ятницю\" завищують ціни і збувають мотлох - економіст.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 16:25
Українські магазини на "чорну п'ятницю" завищують ціни і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українські магазини на \"чорну п'ятницю\" завищують ціни і збувають мотлох - економіст.
Додано: Чет 28 лис, 2019 16:32
Re: Українські магазини на
Витька,извинись,я всё прощу
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Додано: Чет 28 лис, 2019 22:02
Прямо сейчас из Варшавы. Цены не завышают, но в остальном тоже самое. Скидки только на то, что на витрине или полке. Новинок нет никаких. Скидки на приличное - условные. Максиму 10%.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:55
есть относительно неплохие скидки, если они продавлены региональными дилерами от торговых марок и мониторятся. Но если это розница мультибрендовая - там все печально.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:43
Re: Українські магазини на "чорну п'ятницю" завищують ціни і
Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:49
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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