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Держстат оприлюднив рейтинг
найбільших інвесторів в Україну

Держстат оприлюднив рейтинг найбільших інвесторів в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 21:44

Держстат оприлюднив рейтинг найбільших інвесторів в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна служба статистики.

Дивися повний текст Держстат оприлюднив рейтинг найбільших інвесторів в Україну.
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