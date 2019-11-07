|
|
Держстат оприлюднив рейтинг найбільших інвесторів в Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 лис, 2019 21:44
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна служба статистики.
Дивися повний текст Держстат оприлюднив рейтинг найбільших інвесторів в Україну
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92118
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|86
|
|
|4
|340
|
|
|1
|96
|