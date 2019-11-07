Про це повідомляє Державна служба статистики.
Дивися повний текст Держстат оприлюднив рейтинг найбільших інвесторів в Україну.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 21:44
Держстат оприлюднив рейтинг найбільших інвесторів в Україну
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Дивися повний текст Держстат оприлюднив рейтинг найбільших інвесторів в Україну.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:51
Какой из выше сказанного следует вывод? 1. Оффшоры есть не только на Кипре.
2. Олигархи действуют стадно, один открыл на Кипре и другие за ним толпой.
3. Инвестиций в экономику не будет, по крайней мере пока у власти олигархи.
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