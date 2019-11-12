Таку думку в коментарі висловив співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов
Дивися повний текст Зниження рейтингу Президента відображає ставлення людей до розпродажу держактивів - експерт.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 22:29
Зниження рейтингу Президента відображає ставлення людей...
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Дивися повний текст Зниження рейтингу Президента відображає ставлення людей до розпродажу держактивів - експерт.
Додано: Чет 28 лис, 2019 22:29
Очередная фантазия. Снижение рейтинга Президента отражает отношение людей к плохой работе полиции, судов, и тарифам ЖКГ.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
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