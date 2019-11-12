Таку думку в коментарі висловив співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов
Дивися повний текст Зниження рейтингу Президента відображає ставлення людей до розпродажу держактивів - експерт.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 22:29
Зниження рейтингу Президента відображає ставлення людей...
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Дивися повний текст Зниження рейтингу Президента відображає ставлення людей до розпродажу держактивів - експерт.
Додано: Чет 28 лис, 2019 22:29
Очередная фантазия. Снижение рейтинга Президента отражает отношение людей к плохой работе полиции, судов, и тарифам ЖКГ.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:29
Ну где то я соглашусь, в той части что наших людей действительно очень волнует то что им не принадлежит, ну характер у нас такой скотский, мы лучше сгноим но не отдадим, у нас в кармане ветер будет гулять но мы будем переживать за глобальные вопросы продажи земли, когда даже квартиры в собственности нет и тд и тп.
Ну а рейтинг президента, на чем ему расти ? Если расти не на чем значит будет падать и распродажа госактивов тут не главное, эта распродажа больше волнует тех кто присосался и жирует на них.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:53
Государство плохой собственник.
Все ГП уже надо было давным давно продать.
Они б в итоге либо развалились, либо начали бы думать о выпуске новой продукции.
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