Зниження рейтингу Президента відображає ставлення людей...

Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:29

Ну где то я соглашусь, в той части что наших людей действительно очень волнует то что им не принадлежит, ну характер у нас такой скотский, мы лучше сгноим но не отдадим, у нас в кармане ветер будет гулять но мы будем переживать за глобальные вопросы продажи земли, когда даже квартиры в собственности нет и тд и тп.



Ну а рейтинг президента, на чем ему расти ? Если расти не на чем значит будет падать и распродажа госактивов тут не главное, эта распродажа больше волнует тех кто присосался и жирует на них.