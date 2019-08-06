Провели стендові динамометричні випробування.
Дивися повний текст Фахівці порівняли вітчизняне та імпортне пальне (результати дослідження).
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 00:39
Фахівці порівняли вітчизняне та імпортне пальне...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фахівці порівняли вітчизняне та імпортне пальне (результати дослідження).
Додано: П'ят 29 лис, 2019 03:44
Экологическую состовляющую бы померяли, а не просто свою меркантильную.
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