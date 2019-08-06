Провели стендові динамометричні випробування.
Дивися повний текст Фахівці порівняли вітчизняне та імпортне пальне (результати дослідження).
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 00:39
Фахівці порівняли вітчизняне та імпортне пальне...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фахівці порівняли вітчизняне та імпортне пальне (результати дослідження).
Додано: П'ят 29 лис, 2019 03:44
Экологическую состовляющую бы померяли, а не просто свою меркантильную.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:49
чомусь бензину та газу, яким заправляєшся у Польщі та Німеччина, вистачає на значно довший пробіг, тобто на українському газі витрати у мене не менше 12 л, а на польському 10, максимум 11
Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:58
Он то проехал и потратил, а что с фильтрами, с топливной системой...
Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:03
Згоден з civ, що тест ні про що, адже, скоріш за все литовське пальне було взято на КЛО, а білоруське на БРСМ. Наше ж українське - на АВІАС.
А тому порівнювалось 2-і бодяги з нашим пальним.
Якщо вже це важати дослідженням - то на думку такого фахівця, як я - найкращим серед 95-х в нашій країні є Пульс від ОККО. Але навіть він, в порівнянні з білоруським, придбаним в Білорусії - є повним відстоєм.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:04
Я что-то не понял - это разные тесты - расход топлива и предельное расстояние?Смешная реклама не о чем, важнее , что после этого с топливной системой...И как они считали крутящий момент, вот что интересно...
Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:55
Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:57
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