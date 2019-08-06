RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Фахівці порівняли вітчизняне
та імпортне пальне...

Фахівці порівняли вітчизняне та імпортне пальне...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 00:39

Фахівці порівняли вітчизняне та імпортне пальне...

Пропонуємо до обговорення:
Провели стендові динамометричні випробування.

Дивися повний текст Фахівці порівняли вітчизняне та імпортне пальне (результати дослідження).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92127
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 02:19

ИМХО вся разница в пределах погрешности измерений, тест ни о чем !
civ
 
Повідомлень: 1547
З нами з: 29.02.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 03:44

Экологическую состовляющую бы померяли, а не просто свою меркантильную.
nitra
 
Повідомлень: 887
З нами з: 11.01.13
Подякував: 474 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:49

чомусь бензину та газу, яким заправляєшся у Польщі та Німеччина, вистачає на значно довший пробіг, тобто на українському газі витрати у мене не менше 12 л, а на польському 10, максимум 11
vitalyl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25
З нами з: 30.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:58

Он то проехал и потратил, а что с фильтрами, с топливной системой...
legeyda_a_a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 26.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:03

Згоден з civ, що тест ні про що, адже, скоріш за все литовське пальне було взято на КЛО, а білоруське на БРСМ. Наше ж українське - на АВІАС.
А тому порівнювалось 2-і бодяги з нашим пальним.
Якщо вже це важати дослідженням - то на думку такого фахівця, як я - найкращим серед 95-х в нашій країні є Пульс від ОККО. Але навіть він, в порівнянні з білоруським, придбаним в Білорусії - є повним відстоєм.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 751
З нами з: 08.08.18
Подякував: 35 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:04

Я что-то не понял - это разные тесты - расход топлива и предельное расстояние?Смешная реклама не о чем, важнее , что после этого с топливной системой...И как они считали крутящий момент, вот что интересно...
legeyda_a_a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 26.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:55

  vitalyl написав:чомусь бензину та газу, яким заправляєшся у Польщі та Німеччина, вистачає на значно довший пробіг, тобто на українському газі витрати у мене не менше 12 л, а на польському 10, максимум 11

С бензином та же ситуация
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2384
З нами з: 10.05.14
Подякував: 152 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:57

  vitalyl написав:чомусь бензину та газу, яким заправляєшся у Польщі та Німеччина, вистачає на значно довший пробіг, тобто на українському газі витрати у мене не менше 12 л, а на польському 10, максимум 11

По бензину не заметил. У меня примерно одинаковый расход получался.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1078
З нами з: 26.02.18
Подякував: 270 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порівняли зарплати чоловіків та жінок в Україні... 1, 2
R2 » Сер 18 вер, 2019 07:30
11 673
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2019 12:36
Конрад Карлович
Порівняли зарплати в містах-мільйонниках (інфографіка) 1, 2
R2 » Сер 28 сер, 2019 08:58
13 1215
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 сер, 2019 14:40
Faceless
Кабмін не вводитиме повне ембарго на пальне з РФ - Герус
R2 » Вів 06 сер, 2019 21:55
5 300
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 сер, 2019 08:31
jeugen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16712)
29.11.2019 13:28
EximBonus Bot (815)
29.11.2019 13:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.