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Мінфін погасив майже
всі ОВДП у євро

Мінфін погасив майже всі ОВДП у євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 01:05

Мінфін погасив майже всі ОВДП у євро

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів 26 листопада погасило облігації внутрішньої держпозики на 417 млн євро (11 млрд грн в еквіваленті).

Дивися повний текст Мінфін погасив майже всі ОВДП у євро.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 01:05

Господа.
Кто автор этой статьи?
Это же 100% враньё!
Прямой долг Украины в виде еврооблигаций, или, как их еще называют, облигаций внешнего государственного займа (около $17,5 млрд, учитывая $3,0 млрд «российских» еврооблигаций, по которым Украина объявила дефолт).
Может на сегодняшний день и нет долга по овгз, но он вообще то есть и составляет 17 миллиардов долларов США!
priem_metalla86
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