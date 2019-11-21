Міністерство фінансів 26 листопада погасило облігації внутрішньої держпозики на 417 млн євро (11 млрд грн в еквіваленті).
Дивися повний текст Мінфін погасив майже всі ОВДП у євро.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 01:05
Мінфін погасив майже всі ОВДП у євро
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін погасив майже всі ОВДП у євро.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 01:05
Господа.
Кто автор этой статьи?
Это же 100% враньё!
Прямой долг Украины в виде еврооблигаций, или, как их еще называют, облигаций внешнего государственного займа (около $17,5 млрд, учитывая $3,0 млрд «российских» еврооблигаций, по которым Украина объявила дефолт).
Может на сегодняшний день и нет долга по овгз, но он вообще то есть и составляет 17 миллиардов долларов США!
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