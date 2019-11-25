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День фінансів, 28 листопада:
чого чекати від гривні,...

День фінансів, 28 листопада: чого чекати від гривні,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 02:15

День фінансів, 28 листопада: чого чекати від гривні,...

Пропонуємо до обговорення:
Чи буде подальше зміцнення гривні, і чи варто купувати електрокар.

Дивися повний текст День фінансів, 28 листопада: чого чекати від гривні, декларування валютних рахунків за кордоном, плюси і мінуси електрокарів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 02:15

Ну да, не пользовался водой, а мне больше 1000 грн насчитали... только потому что от поверки счетчика 3 года прошло, надо поверять заново.... Европы не видать вам как своих ушей !
civ
 
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