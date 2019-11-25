Чи буде подальше зміцнення гривні, і чи варто купувати електрокар.
Дивися повний текст День фінансів, 28 листопада: чого чекати від гривні, декларування валютних рахунків за кордоном, плюси і мінуси електрокарів.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 02:15
День фінансів, 28 листопада: чого чекати від гривні,...
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Дивися повний текст День фінансів, 28 листопада: чого чекати від гривні, декларування валютних рахунків за кордоном, плюси і мінуси електрокарів.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 02:15
Ну да, не пользовался водой, а мне больше 1000 грн насчитали... только потому что от поверки счетчика 3 года прошло, надо поверять заново.... Европы не видать вам как своих ушей !
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