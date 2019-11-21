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У НАЗК назвали терміни для
повідомлення про валютні...

У НАЗК назвали терміни для повідомлення про валютні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 02:22

У НАЗК назвали терміни для повідомлення про валютні...

Пропонуємо до обговорення:
Суб’єкти декларування мають впродовж 10 днів повідомити про відкриття ними та членами їхньої сім’ї валютних рахунків за кордоном.

Дивися повний текст У НАЗК назвали терміни для повідомлення про валютні рахунки за кордоном.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 02:22

Т.е если счет был открыт ранее то о нем никому ничего сообщать не надо. Молодцы.
civ
 
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