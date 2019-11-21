Суб’єкти декларування мають впродовж 10 днів повідомити про відкриття ними та членами їхньої сім’ї валютних рахунків за кордоном.
Дивися повний текст У НАЗК назвали терміни для повідомлення про валютні рахунки за кордоном.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 02:22
У НАЗК назвали терміни для повідомлення про валютні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НАЗК назвали терміни для повідомлення про валютні рахунки за кордоном.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 02:22
Т.е если счет был открыт ранее то о нем никому ничего сообщать не надо. Молодцы.
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