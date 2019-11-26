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Чи буде долар по 20? Експерт розповів, що вплине на курс...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 лис, 2019 07:55
Пропонуємо до обговорення:
Надлишок валюти, який зараз є, практично викуповується НБУ.
Дивися повний текст Чи буде долар по 20? Експерт розповів, що вплине на курс найближчим часом (відео)
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 07:55
Ага по 4.5, как в 2008-м.
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