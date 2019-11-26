Надлишок валюти, який зараз є, практично викуповується НБУ.
Дивися повний текст Чи буде долар по 20? Експерт розповів, що вплине на курс найближчим часом (відео).
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 07:55
Чи буде долар по 20? Експерт розповів, що вплине на курс...
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Дивися повний текст Чи буде долар по 20? Експерт розповів, що вплине на курс найближчим часом (відео).
Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:56
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