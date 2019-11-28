Надлишок валюти, який зараз є, практично викуповується НБУ.
Дивися повний текст Чи буде долар по 20? Експерт розповів, що вплине на курс найближчим часом (відео).
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 07:55
Чи буде долар по 20? Експерт розповів, що вплине на курс...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи буде долар по 20? Експерт розповів, що вплине на курс найближчим часом (відео).
Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:56
Додано: П'ят 29 лис, 2019 21:57
Re: Чи буде долар по 20? Експерт розповів, що вплине на курс
дайте пожалуйста прогноз на зиму 2020-2021
собираю деньги в чем лучше в золоте или долларах ?
сПасибо ответ увидел на юутубе
эксперт обещает 20-21 при открытии рынка земли
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Суб 30 лис, 2019 00:25
Додано: Суб 30 лис, 2019 01:08
ждём сначала по 20, потом будем ждать по 15, а затем снова по 8 )
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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