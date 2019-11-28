Чи буде долар по 20? Експерт розповів, що вплине на курс...

Додано: П'ят 29 лис, 2019 21:57

дайте пожалуйста прогноз на зиму 2020-2021

собираю деньги в чем лучше в золоте или долларах ?

сПасибо ответ увидел на юутубе

эксперт обещает 20-21 при открытии рынка земли

идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа