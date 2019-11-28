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Чи буде долар по 20? Експерт
розповів, що вплине на курс...

Чи буде долар по 20? Експерт розповів, що вплине на курс...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 07:55

Чи буде долар по 20? Експерт розповів, що вплине на курс...

Пропонуємо до обговорення:
Надлишок валюти, який зараз є, практично викуповується НБУ.

Дивися повний текст Чи буде долар по 20? Експерт розповів, що вплине на курс найближчим часом (відео).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 07:55

Ага по 4.5, как в 2008-м.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:17

І всі заробітчани одразу повернуться
boss_pryimak
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:56

  boss_pryimak написав:І всі заробітчани одразу повернуться

Повернуться, чтоб продать квартиры. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 21:57

Re: Чи буде долар по 20? Експерт розповів, що вплине на курс

дайте пожалуйста прогноз на зиму 2020-2021
собираю деньги в чем лучше в золоте или долларах ?
сПасибо ответ увидел на юутубе
эксперт обещает 20-21 при открытии рынка земли
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 00:25

  yama написав:дайте пожалуйста прогноз на зиму 2020-2021
собираю деньги в чем лучше в золоте или долларах ?
сПасибо ответ увидел на юутубе
эксперт обещает 20-21 при открытии рынка земли


При таком курсе земля нам не понадобится, все привезут в супермаркет уже готовое с Германии. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 01:08

ждём сначала по 20, потом будем ждать по 15, а затем снова по 8 )
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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