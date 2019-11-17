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Голова Xiaomi похвалився, що
компанія продає смартфони з...

Голова Xiaomi похвалився, що компанія продає смартфони з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:19

Голова Xiaomi похвалився, що компанія продає смартфони з...

Пропонуємо до обговорення:
Під час конференції гендиректор Xiaomi Лей Цзюнь зробив дуже цікаву заяву щодо політики ціноутворення - він похвалився дуже низькою націнкою, що і робить пристрої компанії настільки привабливими.

Дивися повний текст Голова Xiaomi похвалився, що компанія продає смартфони з валовою маржею, яка не перевищує 9%.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:19

Это сказка. Компания ставит свою надстройку на Android, и может считать ее стоимость ,как угодно.
legeyda_a_a
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