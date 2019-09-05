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Українцям з подвійним
громадянством хочуть заборонити...

Українцям з подвійним громадянством хочуть заборонити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:24

Українцям з подвійним громадянством хочуть заборонити...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні можуть ввести кримінальну відповідальність для вирішення можливої проблеми скупки землі українцями з подвійним громадянством.

Дивися повний текст Українцям з подвійним громадянством хочуть заборонити купувати землю.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:24

А что - они запретят продавать украинские компании -иностранцам? А если иностранец при покупке не знал, что за компанией числится земля? Такой бред. Нужно разрешать, только физлицам иметь землю. Не ясно , есть пять компаний по 200 000 Га каждая, в каждой по 10 учередителей с Ивановым, в том числе. И Иванов имеет по 99% процентов акций в каждой. Это запрещено? Или, что Иванов не имеет права купить украинскую компанию?А у нее 200000Га -а он дурак, не знал...
legeyda_a_a
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 21:16

А с тройным?
yurii_kruhlov
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 01:11

  yurii_kruhlov написав:А с тройным?

Че тут не понятно. Сказано ведь уже, что хрен землю иностранцу за хорошие деньги продадите, а продатите за сколько дадут украинскому патриоту с паяльником в руках. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 01:21

Украинская Земля должна принадлежать только крестьянам (фермерам) которые эту землю реально обрабатывают. Не больше 50Га в руки. Только физ. лицам гражданам Украины (и обязательно гражданам резидентам)!!!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 01:34

  uaprofi написав:Украинская Земля должна принадлежать только крестьянам (фермерам) которые эту землю реально обрабатывают. Не больше 50Га в руки. Только физ. лицам гражданам Украины (и обязательно гражданам резидентам)!!!

А вот и первый патриот. :)
andrein
 
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