В Україні можуть ввести кримінальну відповідальність для вирішення можливої проблеми скупки землі українцями з подвійним громадянством.
Дивися повний текст Українцям з подвійним громадянством хочуть заборонити купувати землю.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:24
Українцям з подвійним громадянством хочуть заборонити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям з подвійним громадянством хочуть заборонити купувати землю.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:24
А что - они запретят продавать украинские компании -иностранцам? А если иностранец при покупке не знал, что за компанией числится земля? Такой бред. Нужно разрешать, только физлицам иметь землю. Не ясно , есть пять компаний по 200 000 Га каждая, в каждой по 10 учередителей с Ивановым, в том числе. И Иванов имеет по 99% процентов акций в каждой. Это запрещено? Или, что Иванов не имеет права купить украинскую компанию?А у нее 200000Га -а он дурак, не знал...
Додано: Суб 30 лис, 2019 01:11
Додано: Суб 30 лис, 2019 01:21
Украинская Земля должна принадлежать только крестьянам (фермерам) которые эту землю реально обрабатывают. Не больше 50Га в руки. Только физ. лицам гражданам Украины (и обязательно гражданам резидентам)!!!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Суб 30 лис, 2019 01:34
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