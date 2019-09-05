Українцям з подвійним громадянством хочуть заборонити...

Додано: Суб 30 лис, 2019 02:35

andrein написав: хрен землю иностранцу за хорошие деньги продадите хрен землю иностранцу за хорошие деньги продадите

Ну не смогут купить, то все равно найдут выход. Например, открывается украинская фирма, где через британский офшор хозяин иностранец. Берет она землю в долгосрочную аренду на лет 50, за 100-200 дол за гектар в год. Но! С разовой проплатой аренды на 10 лет вперед, т.е. 1000-2000 дол и правом первоочередного выкупа при первой возможности. И желающие продать побегут им "сдавать" аж гай загудит.И закон не нарушен.И так далее.Для отсечения спекулянтов нужно всего то прописать, что: после покупки(а не самой земли физически), в течении 10 лет запрещена перепродажа этого права, как и смена целевого назначения земли - для граждан Украины, а в течение минимум 20 лет - для лиц, имеющих иные гражданства (в том числе, независимо от наличия украинского).Тогда только реальные желающие работать на земле и придут, а не спекулянты.Да и то, делать это можно в принципе толькореферендума о возможности "продажи" сх земли.