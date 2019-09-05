В Україні можуть ввести кримінальну відповідальність для вирішення можливої проблеми скупки землі українцями з подвійним громадянством.
Дивися повний текст Українцям з подвійним громадянством хочуть заборонити купувати землю.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:24
Українцям з подвійним громадянством хочуть заборонити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям з подвійним громадянством хочуть заборонити купувати землю.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:24
А что - они запретят продавать украинские компании -иностранцам? А если иностранец при покупке не знал, что за компанией числится земля? Такой бред. Нужно разрешать, только физлицам иметь землю. Не ясно , есть пять компаний по 200 000 Га каждая, в каждой по 10 учередителей с Ивановым, в том числе. И Иванов имеет по 99% процентов акций в каждой. Это запрещено? Или, что Иванов не имеет права купить украинскую компанию?А у нее 200000Га -а он дурак, не знал...
Додано: Суб 30 лис, 2019 01:11
Додано: Суб 30 лис, 2019 01:21
Украинская Земля должна принадлежать только крестьянам (фермерам) которые эту землю реально обрабатывают. Не больше 50Га в руки. Только физ. лицам гражданам Украины (и обязательно гражданам резидентам)!!!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Суб 30 лис, 2019 01:34
Додано: Суб 30 лис, 2019 02:35
Re: Українцям з подвійним громадянством хочуть заборонити...
Ну не смогут купить, то все равно найдут выход. Например, открывается украинская фирма, где через британский офшор хозяин иностранец. Берет она землю в долгосрочную аренду на лет 50, за 100-200 дол за гектар в год. Но! С разовой проплатой аренды на 10 лет вперед, т.е. 1000-2000 дол и правом первоочередного выкупа при первой возможности. И желающие продать побегут им "сдавать" аж гай загудит.
И закон не нарушен.
И так далее.
Для отсечения спекулянтов нужно всего то прописать, что: после покупки права пользования (а не самой земли физически), в течении 10 лет запрещена перепродажа этого права, как и смена целевого назначения земли - для граждан Украины, а в течение минимум 20 лет - для лиц, имеющих иные гражданства (в том числе, независимо от наличия украинского).
Тогда только реальные желающие работать на земле и придут, а не спекулянты.
Да и то, делать это можно в принципе только после референдума о возможности "продажи" сх земли.
Весна прийде - саджати будемо!
Весна. Метель… Снежинки танцуют в разные стороны… Удивление…) Весна пришла? На фоне происходящего как то по особенному звучит выражение «когда весна придет, Украина перейдет на ЛЕТНЕЕ время» BLѢ
Додано: Суб 30 лис, 2019 02:39
В дупу таких крестьян , у которых помидоры дороже турецких ,а картоха вообще, лучше бы они ее не сажали, а с белоруссии или египта сразу привезли.
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