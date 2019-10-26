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Іноземець-фальшивомонетник ошукав двох аграріїв на 100...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:07
Пропонуємо до обговорення:
Студент з Центральної Африки пообіцяв двом українським аграріям за 100 тис. доларів виготовити вдвічі більшу суму за допомогою новітніх хімічних сумішей та технології виробництва.
Дивися повний текст Іноземець-фальшивомонетник ошукав двох аграріїв на 100 тис. доларів
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:07
Это ж украинская литература. Пьеса Ивана Карпенка-Карого "Сто тысяч".
Негры лучше украинцев учатся походу.
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