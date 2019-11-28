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Названо ціни на Skoda Octavia 2020
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:24
Пропонуємо до обговорення:
Універсал Skoda Octavia нового (четвертого) покоління, продажі якого повинні стартувати до кінця поточного року, буде коштувати в Чехії в базовій комплектації від 639 900 крон. Це приблизно 656 070 гривень.
Дивися повний текст Названо ціни на Skoda Octavia 2020
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:24
Пустая в базе как барабан Октавия по цене нормально укомплектованной Хонда Сивик - дурдом... Ключевое здесь то, что база у них и у нас - две большие разницы.
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