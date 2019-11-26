За його словами, з березня 2020 року розпочнеться «велике будівництво» доріг.
Дивися повний текст Гончарук повідомив, коли в Україні з'являться якісні дороги.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:10
Гончарук повідомив, коли в Україні з'являться якісні дороги
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Дивися повний текст Гончарук повідомив, коли в Україні з'являться якісні дороги.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:10
Если мне память не изменяет, то уже с ноября этого года у нас все дороги качественные.
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