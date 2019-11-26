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Гончарук повідомив, коли в
Україні з'являться якісні дороги

Гончарук повідомив, коли в Україні з'являться якісні дороги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:10

Гончарук повідомив, коли в Україні з'являться якісні дороги

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, з березня 2020 року розпочнеться «велике будівництво» доріг.

Дивися повний текст Гончарук повідомив, коли в Україні з'являться якісні дороги.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:10

Если мне память не изменяет, то уже с ноября этого года у нас все дороги качественные.
mvi
 
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