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В "зелену енергетику"
інвестували майже 5 мільярдів...

В "зелену енергетику" інвестували майже 5 мільярдів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:18

В "зелену енергетику" інвестували майже 5 мільярдів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив в ході зустрічі з генеральним директором Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії.

Дивися повний текст В \"зелену енергетику\" інвестували майже 5 мільярдів доларів за 5 років - Гончарук.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:18

..угу.. как только закончится действие весьма выгодного на сегодня "зеленого" тарифа, - чесс-слово не хочется смотреть потом на брошенные поля с этими "зелеными" станциями, в лучшем случае растасканные по соседним селам для латания крыш колхозников...
maestro71
 
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