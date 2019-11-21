Про це він повідомив в ході зустрічі з генеральним директором Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії.
Дивися повний текст В \"зелену енергетику\" інвестували майже 5 мільярдів доларів за 5 років - Гончарук.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:18
В "зелену енергетику" інвестували майже 5 мільярдів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В \"зелену енергетику\" інвестували майже 5 мільярдів доларів за 5 років - Гончарук.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:18
..угу.. как только закончится действие весьма выгодного на сегодня "зеленого" тарифа, - чесс-слово не хочется смотреть потом на брошенные поля с этими "зелеными" станциями, в лучшем случае растасканные по соседним селам для латания крыш колхозников...
Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:06
Вложили 5 лярдов, плюс раньше вкладывали, окупаемость 6-7 лет, т.е. по лярду в год. Или по четвертачку президентов с пятака в год. Потужненько так.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:45
Покупать энергию у них всё равно будут. С чего вдруг бросать то, что работает и приносит копеечку, пусть и не такую большую, как раньше?
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