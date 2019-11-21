Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:06

Вложили 5 лярдов, плюс раньше вкладывали, окупаемость 6-7 лет, т.е. по лярду в год. Или по четвертачку президентов с пятака в год. Потужненько так.

А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)