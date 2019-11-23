У Мінцифри є основні 4 цілі, які вже були задекларовані в плані дій уряду.
Дивися повний текст У Мінцифри планують збільшити долю ІТ у ВВП до 10%.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:22
У Мінцифри планують збільшити долю ІТ у ВВП до 10%
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Дивися повний текст У Мінцифри планують збільшити долю ІТ у ВВП до 10%.
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