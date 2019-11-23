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У Мінцифри планують збільшити
долю ІТ у ВВП до 10%

У Мінцифри планують збільшити долю ІТ у ВВП до 10%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:22

У Мінцифри планують збільшити долю ІТ у ВВП до 10%

Пропонуємо до обговорення:
У Мінцифри є основні 4 цілі, які вже були задекларовані в плані дій уряду.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:22

Видимо у Мінцифри хороший драг дилер есть )
vov4ik08
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