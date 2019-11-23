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Налякали штрафи? Продажі дитячих
автокрісел злетіли в 10...

Налякали штрафи? Продажі дитячих автокрісел злетіли в 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:26

Налякали штрафи? Продажі дитячих автокрісел злетіли в 10...

Пропонуємо до обговорення:
Про це ЕП заявила мережа Епіцентр.

Дивися повний текст Налякали штрафи? Продажі дитячих автокрісел злетіли в 10 разів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:26

Закон лоббировали производители детских кресел
papazina
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:00

Re: Налякали штрафи? Продажі дитячих автокрісел злетіли в 10

А местные комментаторы прямо клялись, что закон работать не будет и втыкать детское кресло вместо универсального взрослого - это не серьёзно.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 20:23

papazina, импортеры скорее. производителям оно не особо нужно, по крайней мере не непосредственно. но все правильно - все лучшее - детям. Хотя, по уму, то правильнее было бы в каждом микрорайоне открыть пункты проката автокресел. Все-таки многие не каждый день их используют.
yurii_kruhlov
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