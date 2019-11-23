Про це ЕП заявила мережа Епіцентр.
Дивися повний текст Налякали штрафи? Продажі дитячих автокрісел злетіли в 10 разів.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:26
Налякали штрафи? Продажі дитячих автокрісел злетіли в 10...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Налякали штрафи? Продажі дитячих автокрісел злетіли в 10 разів.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:00
Re: Налякали штрафи? Продажі дитячих автокрісел злетіли в 10
А местные комментаторы прямо клялись, что закон работать не будет и втыкать детское кресло вместо универсального взрослого - это не серьёзно.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 20:23
papazina, импортеры скорее. производителям оно не особо нужно, по крайней мере не непосредственно. но все правильно - все лучшее - детям. Хотя, по уму, то правильнее было бы в каждом микрорайоне открыть пункты проката автокресел. Все-таки многие не каждый день их используют.
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